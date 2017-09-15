На Львівщині подешевшали овочі та фрукти

У серпні, порівняно з липнем місяцем, на Львівщині значно подешевшали овочі, зокрема на 22,9% та фрукти – на 5,7%. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За інформацією Головного управління статистики у Львівській області, окрім овочів та фруктів, ціни знизилися і на рибу морожену, молочні суміші для дитячого харчування, крупи ячні, кетчуп томатний, тверді сири, свинину, шоколад, фруктові соки, соуси та приправи.

Загалом, у Львівській області у серпні, порівняно з минулим місяцем, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,8%.

У сфері транспорту ціни знизилися у середньому на 0,2%. Відтак, на 15,4% зменшилася вартість перевезень авіаційним пасажирським транспортом, на 1,5% подешевшали велосипеди, на 1,2% – дизельне пальне.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби натомість зросли на 1,5%. Вартість комунальних послуг – не змінилася.

Фото: ЛОДА