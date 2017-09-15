На кордоні з Польщею митники вилучили авто з підробленими документами

На кордоні з Польщею митники запобігли ввезенню автомобіля за підробленими документами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

Днями в зону митного контролю митного поста «Угринів» в напрямку в’їзд в Україну смугою руху «зелений коридор» заїхав легковий автомобіль «Skoda Octavia Classic» під керуванням громадянина України. До митного оформлення він подав свідоцтво про реєстрацію автомобіля на території РП, згідно з яким власником авто є громадянин Польщі, а також доручення на тимчасове користування згаданим автомобілем, засвідчене польським нотаріусом.

Під час митного оформлення у працівника митниці виникла підозра щодо достовірності поданих громадянином України документів на право користування автомобілем. Тож було прийнято рішення здійснити перевірку автентичності доручення. У відповіді на запит Львівської митниці польська сторона вказала, що громадянин України не звертався до нотаріальної контори, а нотаріус не посвідчував угоди користування.

Так, громадянин України вчинив дії, спрямовані на переміщення транспортного засобу з поданням органу доходів і зборів як підстави для переміщення підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом.

За ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил.Транспортний засіб «Skoda Octavia Classic» 2000 року випуску вилучено. Його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

Загалом з початку цього року працівники Львівської митниці ДФС зафіксували 64 випадки переміщення автомобілів за підробленими документами.

Фото: ДФС у Львівській області