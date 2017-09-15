На Форумі видавців назвали найкращі книги року

Вчора, 14 вересня, відбулась урочиста церемонія вручення премії «Найкраща книга Форуму-2017», яка тривала понад 2 місяці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Учасниками стали понад 88 видавництв, від яких надійшло 428 книжок.

Зазначимо, що цьогорічна премія мала оновлену концепцію. Відтак, книги обирало три Малих Журі, які засідали у різних куточках України: Львові, Києві. Харкові.

Окрім того, переможців обирали в номінаціях, яких було аж 15.

Цього року журі вирішило не присуджувати Гран-прі Форуму видавців. На нагороду претендувало 3 книги: «Іван Кавалерідзе. Мемуари. Драматургія. Публіцистика» («Національний центр імені Олександра Довженка»), «Літопис життя і творчості Івана Франка» (видавництво «Артос»), «Голосно, тихо, пошепки» («Видавництво Старого Лева»).

«На жаль, цього року Гран-прі не вдалося присудити, адже на участь в премії видавництва подали дуже багато хороших книжок, але найкращої, яка б відповідала усім критеріям видання високої культури, немає», – зазначила секретар премії Анастасія Ковалишин.

Журі визначило переможців у таких номінаціях:

Класична українська література – книжка Івана Франка “Мойсей”, “Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка”.

Сучасна українська проза – книжка Сергія Жадана “Інтернат”, видавництво “Meridian Czernowitz”.

Сучасна українська поезія – книжка “Антологія української поезії XX століття: від Тичини до Жадана” (упорядник Іван Малкович), видавництво “А-ба-ба-га-ла-ма-га”.

Класична зарубіжна література – книжка Мацуо Басьо “Поезії”, видавництво “Веселка”.

Сучасна зарубіжна література – книжка Хорхе Луїса Борхеса “Книга вигаданих істот”, “Видавництво Старого Лева”.

Література для дітей віком від 0 до 9 – книжка Оксани Були “Зубр шукає гніздо”, “Видавництво Старого Лева”.

Література для дітей віком від 10 до 12 – книжка Ульфа Старка “Маленька книжка про любов”, “Видавництво Старого Лева”.

Підліткова література – книжка Яни Подосєльнік. Глосарій моди. Ілюстрації одягу українських дизайнерів, видавництво “Artbooks”

Біографія – книжка Леоніда Ушкалова. Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди, видавництво “Дух і літера”.

Український non-fiction – книжка Тимура Ворони “Стартап на мільйон. Як українці заробляють на технологіях”, видавництво “Vivat”.

Перекладений non-fiction – книжка Христі Фріланд “Плутократи. Епоха нових багатих і занепад старої системи”, видавництво “Наш формат”.

Навчальна, довідкова, професійна література – книжка Альберто Каїро “Функціональне мистецтво: вступ до інфографіки та візуалізації”, “Видавництво УКУ”.

Візуальна книга – графічний роман Івана Франка, Міхая Тимошенка, Кирила Горішного “Герой поневолі”, видавництво “Леополь”.

Спец-відзнака «Місто»:

У номінації Місто-Львів перемогла книжка Катажини Котинської “Львів: перечитування міста”, “Видавництво Старого Лева” , а особливу відзнаку Львівського журі отримала книжка Ярини Винницької “Наречена”, видавництво “Terra Incognita”.

Місто-Харків – перемогла книжка Максима Розенфельда “Фасади. Харків”, видавництво “АССА”. Особливу відзнаку Харківського журі отримала книжка Підлужної Алли “Код Володимира Дахна”, видавництво “АВІАЗ”.13.

Особливу відзнаку Київського журі отримала книжка Тараса Лозинського “Рушники Наддніпрянської України”, видавництво “Майстер книг”, а у номінації Місто-Київ перемогла книжка Владислава Гриневича “Бабин Яр. Історія і пам’ять”, видавництво “Дух і літера”.