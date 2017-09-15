Минулої доби у зоні АТО загинув один український військовий

За минулу добу один український військовий загинув під час ворожого обстрілу української позиції «Шахта Бутовка», ще двоє бійців отримали поранення поблизу Пісків. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Минулої доби бойові дії велися виключно у Кримському. Там, починаючи з 18-ї години до пізнього вечора бойовики порушили режим тиші 7 разів. Вогонь ворог відкривав переважно з гранатометів та стрілецької зброї, а також випустив сумарно 3 міни.

Донецький напрямок

Не спадає інтенсивність ворожих обстрілів поблизу Авдіївки. Вчора на цій ділянці фронту бойовики активізувалися після обіду і провели до кінця доби 3 обстріли авдіївської промзони, а також один – нашої позиції «Шахта Бутовка». Одного разу бойовики застосовували міномети проти захисників Авдіївки. Інші випадки порушення режиму тиші ворогом відбулися із застосуванням легкого озброєння.

Не припинилися ворожі обстріли у Зайцевому і поблизу Донецького аеропорту – у селищі Піски. При цьому в останньому ворог застосовував виключно легке озброєння, а на півночі окупованої Горлівки – міномет і озброєння БМП.

Усього за минулу добу на Донецькому напрямку бойовики порушили перемир’я 8 разів, зокрема двічі – з мінометів.

Маріупольський напрямок

Ситуація так само далека від ідеальної. Противник вчора вогонь вів по всій лінії бойового зіткнення, окрім району Докучаєвська.

Так, у Мар’їнці із заходом сонця окупанти провели обстріл тривалістю більше години, у ході якого випустили 7 мінометних мін, а також активно відкривали вогонь з гранатометів.

Решта 12 обстрілів відбулася на півдні напрямку по лінії фронту від Павлополя до Широкиного. Кожен з обстрілів тривав від 10 хвилин до двох годин. Найгарячіше було саме у Павлополі під час вранішнього обстрілу, коли бойовики випустили понад 20 мін, а також активно відкривали вогонь з гранатометів різних систем.