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Минулої доби у зоні АТО загинув один український військовий

Юлія Шпак

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За минулу добу один український військовий загинув під час ворожого обстрілу української позиції «Шахта Бутовка», ще двоє бійців отримали поранення поблизу Пісків. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Минулої доби бойові дії велися виключно у Кримському. Там, починаючи з 18-ї години до пізнього вечора бойовики порушили режим тиші 7 разів. Вогонь ворог відкривав переважно з гранатометів та стрілецької зброї, а також випустив сумарно 3 міни.

Донецький напрямок

Не спадає інтенсивність ворожих обстрілів поблизу Авдіївки. Вчора на цій ділянці фронту бойовики активізувалися після обіду і провели до кінця доби 3 обстріли авдіївської промзони, а також один – нашої позиції «Шахта Бутовка». Одного разу бойовики застосовували міномети проти захисників Авдіївки. Інші випадки порушення режиму тиші ворогом відбулися із застосуванням легкого озброєння.

Не припинилися ворожі обстріли у Зайцевому і поблизу Донецького аеропорту – у селищі Піски. При цьому в останньому ворог застосовував виключно легке озброєння, а на півночі окупованої Горлівки – міномет і озброєння БМП.

Усього за минулу добу на Донецькому напрямку бойовики порушили перемир’я 8 разів, зокрема двічі – з мінометів.

Маріупольський напрямок

Ситуація так само далека від ідеальної. Противник вчора вогонь вів по всій лінії бойового зіткнення, окрім району Докучаєвська.

Так, у Мар’їнці із заходом сонця окупанти провели обстріл тривалістю більше години, у ході якого випустили 7 мінометних мін, а також активно відкривали вогонь з гранатометів.

Решта 12 обстрілів відбулася на півдні напрямку по лінії фронту від Павлополя до Широкиного. Кожен з обстрілів тривав від 10 хвилин до двох годин. Найгарячіше було саме у Павлополі під час вранішнього обстрілу, коли бойовики випустили понад 20 мін, а також активно відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

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