Львів’ян кличуть на обговорення щодо громадського простору поблизу Будинку органної та камерної музики

У Львові відбудеться обговорення щодо громадського простору поблизу Будинку органної та камерної музики. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Обговорення відбудеться 19 вересня о 18:30 год. Локація: вулиця Степана Бандери, 8, Львівський будинок органної та камерної музики.

У програмі передбачено:

Презентація щодо змін організації дорожнього руху навколо Будинку органної та камерної музики від Романа Зубачика, начальника відділу транспортного планування та моделювання ЛКП «Львівавтодор».

Новий дизайн громадського простору навколо Будинку органної та камерної музики від архітекторів Антона Коломєйцева та Романа Крушельницького.

Нагадаємо, планування площі перед костелом святої Марії Магдалини (Будинок камерної та органної музики) було здійснене за результатами трьох семінарів-планувань, які відбулися навесні 2017 року (http://street4all.org.ua/)

Місцеві зацікавлені сторони висловили такі побажання і пропозиції:

– Більше зелених насаджень

– Більше місця для пішоходів

– Менше перешкод для руху

– Менше автомобілів

– Краще освітлення

– Повторне використання наявної бруківки

– Відновлення історичних пам’яток

– Жодних малих архітектурних форм

– Покращення дизайну стіни уздовж вул. С. Бандери.

В рамках аналітичного семінару щодо дизайну цієї площі, було наведено такі асоціації:

Це місце для проживання і в той же час це місце для руху.

Тут особлива атмосфера, сонячно.

Це тихе місце, де можна спостерігати жваву вулицю. У певному сенсі, це схоже на балкон.

Це популярне місце для зустрічей.

Ця площа знаменує собою початок території Національного університету «Львівська політехніка».

Костел є важливою архітектурною пам’яткою Львова.

Тут проходять важливі сполучні шляхи з трьома сусідніми площами.

Фото: ЛМР