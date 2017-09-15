Гладкий повернувся в Карпати

Екс-форвард Шахтаря й Динамо Олександр Гладкий знову став гравцем львівських Карпат. Контракт між Карпатами та Гладким підписано сьогодні, 15 вересня. Футболіст виступатиме за клуб під 21-м номером. Про інші деталі угоди невідомо. Про це інформує Футбол 24 з посиланням на офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, що Гладкий вже двічі виступав за Карпати: спершу з 2012-го по 2014-й рік, а потім в другій половині минулого сезону. За Карпати в УПЛ нападник провів 72 матчі та забив 22 м’ячі.

Повідомлялося, що заради Карпат Гладкий відмовив клубам з Туреччини та ОАЕ.

Нагадаємо, цього тижня Серхіо Наварро звільнили з посади головного тренера львівських Карпат. Керівництво не витримало ганебної домашньої поразки від Вереса з рахунком 1:6.

Після восьми турів Карпати займають десяту сходинку в турнірній таблиці УПЛ. В активі львів’ян лише одна перемога та шість залікових балів.

Фото: Футбол 24