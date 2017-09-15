ОСТАННІ НОВИНИ

Будівельники засмічують вулиці Львова своїми відходами

Катерина Родак

|

Найбільше порушень цього тижня  працівники відділу нагляду за станом благоустрою Львова  виявили у складуванні тари, конструкцій, виробів на вулицях, площах, зелених зонах, прибудинкових територіях тощо без дозволу, також фіксують самочинне встановлення літніх майданчиків, відгороджень, постійних і тимчасових огорож. Про це повідомляють у прес-службі Львівської міськради.

Також спостерігались порушення п. 20.1.17 «Правил благоустрою м. Львова», зокрема – забруднення території, вулиці тощо, спричинене виконанням будівельних робіт понад нормативні терміни, вказані у дозволі та п. 20.1.23 (забруднення територій, вулиць тощо, викликане самовільним виконанням будівельних, ремонтно-будівельних робіт). За цим фактом складено 22 вимоги та 2 протоколи.

Найбільше вимог складено у Личаківському районі м. Львова – 8, у Франківському, Галицькому, Сихівському – по 4 вимоги, у Залізничному та Шевченківському районах – по одній. З початку місяця за цими порушеннями складено 39 вимог та 2 протоколи,  з початку року  –  661 вимога та 38 протоколів. Всього з початку тижня складено 108 вимог та 7 протоколів, з початку місяця – 183 вимоги та 9 протоколів, з початку року – 2968 вимог та 423 протоколи.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн
Олесь ТЯГАЙ
Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн

Компанія ДТЕК вже п’ятий рік організовує конкурс мікропроектів «Громада своїми руками», у якому ініціативні мешканці  се...

Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?

До рідного Львова повернулися тріумфатори командного чемпіонаті світу із веслування на човнах дракон. Львівські «Отамани...

Транспортна безвихідь, сміттєві кредити і страшні сни депутатів: що чекати від найближчої сесії Львівської міської ради?
Катерина РОДАК
Транспортна безвихідь, сміттєві кредити і страшні сни депутатів: що чекати від найближчої сесії Львівської міської ради?

Уже цього четверга, 14 вересня, у Львівській міській раді розпочнеться 10-та, ювілейна сесія 7-го скликання. Після двомі...

На Львівщині діти з різних куточків України змагались у веслуванні та футболі
Олесь ТЯГАЙ
На Львівщині діти з різних куточків України змагались у веслуванні та футболі

Вже три роки поспіль з ініціативи місцевої влади та за сприяння енергетичної компанії ДТЕК у селищі Добротвір Львівської...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів