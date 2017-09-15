Будівельники засмічують вулиці Львова своїми відходами

Найбільше порушень цього тижня працівники відділу нагляду за станом благоустрою Львова виявили у складуванні тари, конструкцій, виробів на вулицях, площах, зелених зонах, прибудинкових територіях тощо без дозволу, також фіксують самочинне встановлення літніх майданчиків, відгороджень, постійних і тимчасових огорож. Про це повідомляють у прес-службі Львівської міськради.

Також спостерігались порушення п. 20.1.17 «Правил благоустрою м. Львова», зокрема – забруднення території, вулиці тощо, спричинене виконанням будівельних робіт понад нормативні терміни, вказані у дозволі та п. 20.1.23 (забруднення територій, вулиць тощо, викликане самовільним виконанням будівельних, ремонтно-будівельних робіт). За цим фактом складено 22 вимоги та 2 протоколи.

Найбільше вимог складено у Личаківському районі м. Львова – 8, у Франківському, Галицькому, Сихівському – по 4 вимоги, у Залізничному та Шевченківському районах – по одній. З початку місяця за цими порушеннями складено 39 вимог та 2 протоколи, з початку року – 661 вимога та 38 протоколів. Всього з початку тижня складено 108 вимог та 7 протоколів, з початку місяця – 183 вимоги та 9 протоколів, з початку року – 2968 вимог та 423 протоколи.