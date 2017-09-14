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Замок-палац у Поморянах будуть рятувати

Андрій Котенський

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З метою невідкладної реставрації напівзруйнованого замку-палацу XV-XVII ст. у смт. Поморяни Золочівського району – пам’ятки архітектури національного значення заплановані заходи для його порятунку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

За даними відомства, за рахунок коштів обласного бюджету ще у 2016 році розпочали першочергові протиаварійні роботи, які продовжуються і цього року.

Також за кошти обласного бюджету виготовили проектно-кошторисну документацію, згідно якої для виведення з аварійного стану замку необхідно близько 11 млн гривень.

8 серпня департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської облдержадміністрації оголосив тендер на виконання першочергових аварійно-відновлювальних робіт пам’ятки на суму 10 млн 360 тис гривень.

Відтак, 29 серпня відбувся тендерний аукціон, з переможцем якого КП «Центркомплекс» у середу, 13 вересня, підписали договір на суму 8 млн 429 тис гривень.

Зазначимо, що підрядник  КП «Центркомплекс» у цьому році за кошти обласного бюджету, зокрема 800 тис гривень, виконає першочергові роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією. Відтак, укріпить фасади, несучі стіни та віконні прорізи.

Ураховуючи, що сьогодні у найбільш аварійному стані є дах замку, Львівська ОДА підготувала і скерувала листи до народних депутатів України, Кабінету Міністрів і Верховної Ради з проханням підтримати звернення щодо виділення  фінансування з Державного бюджету, а саме: надання 3 млн грн для виконання першочергових аварійно-відновлювальних робіт у 2017 році з метою запобігання його повній та незворотній  втраті.

Зазначимо, що замок-палац востаннє реставрували  у 1978 році.

На сьогоднішній день збереглися два двоповерхові крила замку: східне із круглою вежею та південне – з галереєю.

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