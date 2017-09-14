З нагоди професійного свята на Львівщині відзначили найкращих рятувальників

Сьогодні, 13 вересня, з нагоди професійного свята – Дня рятувальна, який в Україні святкуватимуть у неділю, 17 вересня, у Головному управлінні ДСНС у Львівській області відбулись урочисті заходи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Хвилиною мовчання присутні вшанували рятувальників, які загинули під час виконання службових обов’язків.

Зі святом працівників привітала заступник голови Львівської ОДА Ірина Гримак.

«Я хочу подякувати за те, що Ви цілодобово несете свою службу і тим самим забезпечуєте наше спокійне життя. Цивільний захист населення – це героїчні вчинки, на які Ви йдете, виконуючи службовий обов’язок . Сьогодні Головне управління ДСНС у Львівській області є еталоном того, який вигляд повинна мати служба надзвичайних ситуацій, як повинні виглядати наші рятівники, наша гордість. Ви кожен по краплині вносите свою частинку у розвиток цієї служби і показуєте приклад усій Україні. Добра Вам, любові, Божої ласки і всім нам мирного неба над головою», – зазначила Ірина Гримак.

Також за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та з нагоди Дня рятівника, працівників Головного управління ДСНС у Львівській області нагородили почесними грамотами облдержадміністрації та оголосили Подяку голови Львівської ОДА. Окрім того, надзвичайникам вручили цінні подарунки.

Участь в урочистостях також взяли начальник Головного управління ДСНС у Львівській області Сергій Дмитровський, заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк, проректор Львівського державного університету внутрішніх справ Мар’ян Гурковський, начальник Головного управління ДФС у Львівській області Ігор Кондро, військовий комісар Львівського обласного військового комісаріату підполковник Олександр Тіщенко.

Фото: ЛОДА