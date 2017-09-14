ЄС продовжв санкції проти Росії до березня 2018 року

ЄС продовжує санкції за дії Росії проти територіальної цілісності України до 15 березня 2018 року. Про це Львівському порталу повідомив речник представництва Єврокомісії в Україні Давід Стулік.

«14 вересня 2017 року Рада ЄС продовжила чинність обмежувальних заходів, накладених за дії, які обмежують територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України, або загрожують їм. Дію санкцій продовжено на наступні шість місяців, до 15 березня 2018 року. Вони передбачають замороження активів та заборону в’їзду на територію ЄС», – йдеться у повідомленні.

Оцінка нинішньої ситуації не дозволяє змінити режим санкцій, вважають у Раді ЄС. Санкційний список було оновлено. Зі списку осіб, на які накладено санкції, було вилучено чотирьох померлих осіб. Через злиття трьох організацій їх вилучено зі списку. Замість цих організацій до списку додано організацію, яка утворилась внаслідок злиття. Це дозволить зберегти чинні санкції. Сьогодні обмежувальні заходи стосуються 149 осіб та 38 організацій.

Оновлено інформацію про цих осіб та ці організації, а також обґрунтування причин, з яких їх було включено до списку санкцій.

Інші заходи ЄС, ухвалені у відповідь на кризу в Україні, також включають в себе:

економічні санкції проти окремих галузей російської економіки, які чинні до 31 січня 2018 року;

обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму та Севастополя, що обмежуються територією Криму та Севастополя, і зараз чинні до 23 червня 2018 року.