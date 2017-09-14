У Львові збудують дорогу до індустріального парку

У Львові у промзоні «Сигнівка» збудують дорогу, що слугуватиме належному функціонуванню індустріального парку. Відповідне рішення сьогодні, 14 вересня, прийняло 46 депутатів Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться в проекті ухвали, Львівському комунальному підприємству «Львівавтодор» надають дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,3000 га в промзоні «Сигнівка» від вул. Північної до вул. Конюшинної для будівництва та обслуговування відрізку дороги за рахунок земель з подальшим переведенням їх до земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Як зазначається у пояснювальній записці до ухвали, будівництво дороги необхідне для розміщення, розвитку та належного функціонування індустріального парку в промисловій зоні «Сигнівка» .