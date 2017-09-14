ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові вже півроку ніхто не відповідає за міський транспорт. Депутати вимагають конкурс на керівника у цій сфері

Катерина Родак

|

Депутати міської ради Львова вимагають найближчим часом оголосити конкурс на керівника управління транспорту Львівської міської ради. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу з місця подій.

За словами депутата Валерія Вермчука, вже півроку у Львові немає керівника управління транспорту.

«У нас має бути керівник управління транспорту, якого півроку немає. Давайте проведіть конкурс, бо не лише банкіри мають бути у цій структурі, але і фахівці» – вимагає депутат.

Також він поставив питання про виступ новопризначеного керівника АТП-1 перед депутатами.

Ми не знаємо, що цей керівник планує зробити, щоб вивезли підприємство з кризи. Постійно просити гроші – не вихід. Треба, щоб новий керівник дав план роботи для покращення якості перевезення пасажирів», – запропонував депутат.

Своєю чергою конкурс на керівника управління транспорту вимагає міський обранець Ігор Зінкевич.

«Вимагають у 10-денний термін оголосити конкурс на заміщення посади керівника управління транспорту. Також на наступну сесію запропонувати шляхи виходу із ситуації транспортного колапсу», – заявив депутат.

Нагадаємо, сьогодні у Львівській ратуші підняли гострі питання щодо транспорту Львова, зокрема борги комунального перевізника та «страйк» маршруток.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Транспортна безвихідь, сміттєві кредити і страшні сни депутатів: що чекати від найближчої сесії Львівської міської ради?
Катерина РОДАК
Транспортна безвихідь, сміттєві кредити і страшні сни депутатів: що чекати від найближчої сесії Львівської міської ради?

Уже цього четверга, 14 вересня, у Львівській міській раді розпочнеться 10-та, ювілейна сесія 7-го скликання. Після двомі...

На Львівщині діти з різних куточків України змагались у веслуванні та футболі
Олесь ТЯГАЙ
На Львівщині діти з різних куточків України змагались у веслуванні та футболі

Вже три роки поспіль з ініціативи місцевої влади та за сприяння енергетичної компанії ДТЕК у селищі Добротвір Львівської...

Автомобіль – розкіш, або чому українцям не доступні «залізні коні»?
Омелян ШЕВЧУК
Автомобіль – розкіш, або чому українцям не доступні «залізні коні»?

Допоки європейцям доступні бюджетні авто на вторинному ринку, українцям таке може наразі лише снитися. Вартість ввезеног...

В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00

У Садового вважають, що жителі Рудно у вихідні дні (субота та неділя) мають право на громадський транспорт лише до 20.00...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів