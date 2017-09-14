У Львові вже півроку ніхто не відповідає за міський транспорт. Депутати вимагають конкурс на керівника у цій сфері

Депутати міської ради Львова вимагають найближчим часом оголосити конкурс на керівника управління транспорту Львівської міської ради. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу з місця подій.

За словами депутата Валерія Вермчука, вже півроку у Львові немає керівника управління транспорту.

«У нас має бути керівник управління транспорту, якого півроку немає. Давайте проведіть конкурс, бо не лише банкіри мають бути у цій структурі, але і фахівці» – вимагає депутат.

Також він поставив питання про виступ новопризначеного керівника АТП-1 перед депутатами.

Ми не знаємо, що цей керівник планує зробити, щоб вивезли підприємство з кризи. Постійно просити гроші – не вихід. Треба, щоб новий керівник дав план роботи для покращення якості перевезення пасажирів», – запропонував депутат.

Своєю чергою конкурс на керівника управління транспорту вимагає міський обранець Ігор Зінкевич.

«Вимагають у 10-денний термін оголосити конкурс на заміщення посади керівника управління транспорту. Також на наступну сесію запропонувати шляхи виходу із ситуації транспортного колапсу», – заявив депутат.

Нагадаємо, сьогодні у Львівській ратуші підняли гострі питання щодо транспорту Львова, зокрема борги комунального перевізника та «страйк» маршруток.