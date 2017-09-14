У Львові втричі скоротилась кількість безпритульних собак

Кількість собак-безхатьків з 2015 року скоротилась на третину завдяки програмі відлову, стерилізації, вакцинації, прилаштування (відпуску) безпритульних собак у Львові. Про що інформує Львівське комунальне підприємство «Лев», передає Львівський портал.

За результатам повторного, уже третього підрахунку безпритульних собак на території міста Львова, який відбувся у серпні, у Львові за два роки на третину скоротилась кількість безпритульних собак. Якщо 2015 року цей показник перевищував 600, то станом на 2016 рік – 595. Цього ж року працівники ЛКП «Лев», представники ініціативи Animal-ID.info спільно з волонтерами, небайдужими львів’янами, за спеціальною методикою нарахували у місті 412 вуличних собак.

Також за 8 місяців 2017 року, у січні-серпні, ЛКП «Лев» прилаштувало у нові родини 290 чотирилапих, які раніше були безпритульними. Зокрема, у травні 54 тварини знайшли свої нові родини, що на 125% більше, аніж за аналогічний період 2016 року; у червні – 57 тварин (97% до аналогічного минулорічного показника).

Нагадаємо, Львівське комунальне підприємство «Лев» – це установа, що опікується безпритульними тваринами у Львові. На базі підприємства діє Ветеринарно-стерилізаційний центр для безпритульних собак і котів, Перша Комунальна Ветеринарна Клініка (для безпритульних і домашніх тварин), Служба відлову тварин та Центр реєстрації, а також весною 2017 року відрився Центру адопції (прилаштування тварин у нові родини).

«Лев» є Першим комунальним підприємством України, що транслює свою роботу онлайн, ділиться своєю моделлю роботи з іншими містами України та навіть сусідніх країн, проводить реєстрацію домашніх тварин у Львові, а також є партнером освітнього проекту, що тепер є обов’язковим для усіх шкіл міста «Маленький принц. Львів, що любить тварин».

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