У Львові рецидивіст побив жінку, а в його квартирі патрульні знайшли наркотики

У Львові раніше судимий за вбивство побив жінку. Згодом квартирі чоловіка патрульні виявили речовини наркотичного походження. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Сьогодні, близько 1 години ночі, патрульні отримали виклик на вулицю Новознесенську, де чоловік завдав тілесних ушкоджень своїй жінці. Жінка вибігла на вулицю та почала просити допомоги в людей. Водій таксі, який побачив її, викликав бригаду швидкої медичної допомоги та патрульну поліцію.

Інспектори прибули на місце та дізналися в потерпілої, що чоловік знаходиться вдома з малолітньою дитиною. Також жінка повідомила, що він відбував покарання за вбивство. 42-річну потерпілу госпіталізувала бригада швидкої допомоги. Патрульні зайшли в помешкання та виявили підозрюваного. Він лежав на дивані разом з дитиною.

Інспектори надали вимогу повільно вийти з помешкання, після чого його затримали. В квартирі патрульні виявили згорток з невідомою речовиною та пристрій для вживання наркотичних речовин. Також, у вазоні був посаджений кущ коноплі. У квітнику під вікнами квартири також росли три кущі коноплі. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. 51-річного затриманого, який більше 18 років провів в закладах позбавлення волі, передали слідчим для встановлення всіх обставин справи.

Фото: патрульна поліція Львова