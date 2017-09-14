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У Львові не курсуватимуть чотири маршрути трамваїв, а ще три зазнає змін

Андрій Котенський

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Від завтра до 18 вересня буде обмежено рух трамваїв №1, 3, 4, 5, а трамваї №8, 7 та 2 курсуватимуть за зміненими маршрутами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», у зв’язку із заміною частини трамвайної колії на вул. І. Франка, від 15 вересня з 22.00 год. і до кінця доби 17 вересня буде припинено рух трамваїв №1, 3, 4, 5, трамваї №8, 7 та 2 курсуватимуть за зміненими маршрутами.

«Ремонтні роботи на вул. І. Франка буде виконувати служба колії ЛКП «Львівелектротранс». Заплановано замінити близько 40 м колії. Роботи проводитимуться на ділянці вул. І. Франка, 52-54, поблизу монастиря Святого Климентія ордену редемптористів, лише на одній половині колії», – розповів Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».

Відповідно, на час ремонтних робіт із заміни частини ділянки колії на вул. І. Франка, від 22.00 год 15 вересня і до кінця доби 17 вересня буде припинено рух трамваїв № 1, 3, 4, 5. Трамвай № 8 курсуватиме до зупинки «Академія мистецтв». Трамвай № 2 курсуватиме за маршрутом: вул. Коновальця – вул. Вітовського – вул. Вернадського, і в зворотному напрямку: вул. Вернадського – вул. І. Франка – вул. Дорошенка – вул. Коновальця. Трамвай № 7 курсуватиме за скороченим маршрутом вул. Шевченка – вул. Замарстинівська.

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