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У Львові батько викрав власного сина і повіз у невідомому напрямку

Омелян Шевчук

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У Львові батько викрав власного сина і повіз у невідомому для матері напрямку. Про це заявила мати хлопчика, яка перебуває у розлученні і написала відповідну заяву у поліцію, передає кореспондент Львівського порталу.

«Сьогодні мій колишній чоловік забрав дитину та повіз у невідомому напрямку. Фото обох додаю. Якщо хтось побачить сина чи колишньго чоловіка, прошу мене повідомити. Мій телефон 0974476686 або в 102. Заява про викрадення дитини написана у Франківському відділку поліції», – йдеться у повідомленні матері Світлани Яремчук у спільноті Варта1.

 

 

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