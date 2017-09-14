У Львові батько викрав власного сина і повіз у невідомому напрямку

У Львові батько викрав власного сина і повіз у невідомому для матері напрямку. Про це заявила мати хлопчика, яка перебуває у розлученні і написала відповідну заяву у поліцію, передає кореспондент Львівського порталу.

«Сьогодні мій колишній чоловік забрав дитину та повіз у невідомому напрямку. Фото обох додаю. Якщо хтось побачить сина чи колишньго чоловіка, прошу мене повідомити. Мій телефон 0974476686 або в 102. Заява про викрадення дитини написана у Франківському відділку поліції», – йдеться у повідомленні матері Світлани Яремчук у спільноті Варта1.