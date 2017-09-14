У Львівському аеропорту прикордонники затримали американця, який хотів вивезти радіоактивний годинник

Небезпечний прилад з радіаційним фоном виявили прикордонники у аеропорту Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

Раритетний авіаційний годинник став причиною спрацювання стаціонарного комплексу радіаційного контролю в аеропорту Львова.

Під час ретельного огляду речей громадянина США, який летів до Відня, прикордонники виявили авіаційний годинник, який під час точного вимірювання показав випромінювання 11,9 мкЗв/год. Американець зізнався, що навіть не підозрював про небезпеку свого раритету, який він придбав на львівському ринку «Вернісаж».

Знайдений годинник вилучили для подальшої експертизи.

Фото: прикордонники