На Львівщині святкують 400-ліття Василіянського Чину святого Йосафата

Сьогодні, 14 вересня, у приміщенні Будинку вчених урочисто розпочалась Міжнародна наукова конференція «Чин святого Василія Великого – історія, сьогодення, перспективи». Захід присвячений 400-літньому ювілею з дня заснування Василіянського чину святого Йосафата. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Участь у відкритті конференції взяли Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, головний настоятель чину о. Протоархимандрит Генезій Віомар з Риму, духовенство, представники влади, провідні дослідники із Польщі, Канади, Італії, Литви, Бразилії, США.

Із вітальним словом до присутніх звернувся Глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Верховний архієпископ наголосив, що конференція повинна передусім об’єднати усіх дослідників, щоби вивчаючи історію церкви кожен почерпнув для себе вартісні істини.

Конференція відбуватиметься у п’яти сесіях, під час яких провідні науковці розмірковуватимуть над головними аспектами генези Василіянського Чину, діяльністю священномученика Йосафата Кунцевича, суспільним значенням видань василіанського монастиря.

Зазначимо, Міжнародна наукова конференція триватиме до 17 вересня.