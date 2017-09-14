На Форумі видавців презентували книгу Івана Низового

Сьогодні, 14 вересня, у межах 24-го Форуму видавців презентували першу посмертну книгу Івана Низового «Ніхто наді мною не пан» видавництва «Український пріоритет». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Збірку Івана Низового можна придбати на Форумі видавців на стенді № 319.

Довівдково.

Іван Низовий – український письменник, поет, прозаїк, публіцист, журналіст, редактор, громадський діяч, автор понад 100 збірок поезій, прози, публіцистики, перекладів, творів для дітей. Член Національної спілки письменників України, член Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Т. Шевченка.

Зазначимо, на Львівщині 2017 рік проголошено роком Івана Низового.