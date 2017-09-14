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Мерія пояснила, чому у львівських дитсадках бракує місць

Соломія Григор'єва

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Майже дві тисячі місць у садочках Львова заповнені дітьми, які вже досягнули шкільного віку, а також дітьми з наближених до міста районів. У зв’язку з цим для львівських дошкільнят виникає нестача місць. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«На сьогоднішній день ми маємо 1 тис. дітей, які виховуються в наших садках і не є мешканцями Львова, тобто з навколишніх сіл біля Львова. Окрім того ми маємо ще одну доволі гостру проблему, це є 1 тис. дітей, яких батьки не віддали до першого класу у цьому навчальному році. Тобто, дітям виповнилося 6 років, але батьки виявили бажання залишити на повторний рік у дошкільних навчальних закладах. Це є 2 тис. дітей, які, фактично, могли би  вивільнити місця для дітей, яким виповнилося 3 роки»,- зазначила директор департаменту гуманітарної політики ЛМР Галина Слічна.

Нагадаємо, раніше львівський портал повідомляв, що на кожні 100 місць цьогоріч у львівських дитсадках претендують 175 дітей.

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