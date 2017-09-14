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Львів’янин обікрав студента з Азії

Олександр Косик

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У Львові поліцейські викрили зловмисника, який обікрав студента-іноземця. Загальна сума збитків, заподіяних потерпілому, склала понад 10 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Личаківський відділ поліції надійшла заява від 19-річного громадянина однієї з азійських країн, який навчається у Львові. Студент повідомив, що під час тренувань у спортивному залі невідома особа викрала з його рюкзака гаманець, в котрому було 5 000 гривень та 200 доларів США. Загальна сума заподіяних збитків – понад 10 000 гривень.

Працівники поліції встановили, що до вчинення правопорушення причетний 25-річний львів’янин.

Зараз з’ясовуються обставини події, вирішується правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України.

Фото: SakhaLife

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