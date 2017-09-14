Депутати Львівської міськради вимагають сформувати Вищий суд впродовж півроку

Депутати Львівської міськради сьогодні, 14 вересня, під час сесійного засідання проголосували за звернення до державної влади щодо прискорення розгляду та прийняття проекту Закону про антикорупційні суди, а також забезпечення формування Вищого антикорупційного суду впродовж найближчих шести місяців. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Звернення адресоване Верховній Раді, Президенту України, голові підкомітету з питань правової політики та правосуддя, голові ВРУ.

«Ми, депутати Львівської міської ради, від імені громади м. Львова, занепокоєні згортанням активних дій щодо впровадження антикорупційної реформи. Адже, не зважаючи на ряд прогресивних кроків у сфері боротьби з корупцією (створення НАБУ, впровадження електронного декларування) в державі до сих пір відсутній ключовий важіль боротьби з корупцією – антикорупційній суд», – йдеться у зверненні.

«Без формування незалежної та відповідальної судової гілки влади протидія корупції стає безрезультатною, оскільки не забезпечується невідворотність покарання за корупційні дії, що повинно реалізовуватись судами. Крім цього, відсутність судового розгляду та відповідно вироків у справах про корупційні порушення нівелює також і роботу національного антикорупційного бюро та спеціалізованої прокуратури, що здійснюють лише досудове розслідування таких правопорушень», – наголошується у документі.

Депутат наголошують:

«У чинному законі «Про судоустрій і статус суддів» вже передбачено існування Вищого антикорупційного суду, проте досі не прийнятий закон, який би регулював діяльність цього суду та вимоги до суддів: «Зволікання з прийняттям вказаного законопроекту гальмує повноцінне впровадження та застосування антикорупційного законодавства, потурає безкарності корупціонерів та розростанню корупції.

Прийняття цього закону вимагає від України також і міжнародна спільнота. Згідно з взятими Україною зобов’язаннями перед МВФ, закон про створення антикорупційного суду слід було прийняти ще до середини червня 2017 року», – йдеться у зверненні.

Відтак міські обранці просять ВРУ, Президента, голову підкомітету з питань правової політики та правосуддя, голову ВРУ прискорити розгляд та прийняття проекту Закону про антикорупційні суди, забезпечити формування Вищого антикорупційного суду протягом найближчих шести місяців.