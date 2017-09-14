Чим сьогодні дивуватиме львів’ян та гостей міста Форум видавців

Сьогодні у Львові стартував другий день Форуму видавців. Чим він буде дивувати львів’ян та гостей міста розповіла під час брифінгу сьогодні, 14 вересня, програмний директор Софія Челяк, передає кореспондент Львівського порталу.

«Вчора був перший день Форуму видавців і ми вже запустили перші події. Вчора відбулася церемонія відкриття Львівського міжнародного літературного фестивалю спільно з театром «Дах» , які представляли виставу «Бабилон». Сьогодні нас очікують старти найбільших наших тематичних форумів: кластер освіта, бізнес-кластер, стиль життя, історія іншості. Також серед найвизначніших гостей, які сьогодні будуть – Рошер Поткар(Індія), Гжегож Гауден ( Польща), який розповість про свій новий проект, в якому він працює над авторським правом, також Катажина Квятковська-Москалевич та Олеся Рябчук презентуватимуть книгу «Вбити дракона. Українські революції», – розповіла вона.

Окрім цього, завтра львів’ян та гостей міста запрошують на тематичний кластер філософія.

«Львів’ян та гостей міста очікують три дні філософських подій: це дискусії, дебати, презентації нових книг українських філософів. Також будуть гості за кордону. Одна з ключових філософських тем – «Філософія для європейської молоді», тобто ми будемо говорити про те, яка роль філософії у становленні європейської цивілізації. Як на мене сьогодні це важливо через те, що ми говоримо, що у нас є ці євроінтеграційні потуги останні три роки. Але ніхто чітко не визначив, що таке взагалі європейська цивілізація і куди саме ми рухаємось. Тут важливо визначення і поставлення чіткої мети та задачі філософського осмислення. Тому «Філософія для європейської молоді» – це переклад підручника австрійського філософа за яким будуть навчатися українські школярі і я вважаю, що саме підготовка до того, що називається європейська ментальність має бути визначена», – розповів куратор тематичного кластера «Філософія» Олександр Комаров.