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Відвідувачів Форуму видавців запрошують долучитися до акції «Купи книжку дітям сходу»

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Під час «Форуму видавців», який триватиме у  Львові впродовж 13 – 17 вересня, для дітей зі східних областей країни закуплять книжки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі «Народної  Самооборони» Львівщини, яка виступила організатором акції.

Відтак, усі охочі зможуть придбати книжки для дітей, які згодом волонтери відвезуть у бібліотеки та школи Луганщини та Донеччини. Перелік необхідної літератури львів’янам передав голова Луганської ВЦА Юрій Гарбуз.

Пункт збору книг працює щобудня з 10:00 до 18:00 за адресою: м. Львів, вул. Виговського, 29 а – Центр допомоги сім’ям учасників АТО.

Контактна особа: заступник керівника ГФ «Народна Самооборона» Львівщини – Оксана Медвідь, 096 520 52 87.

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