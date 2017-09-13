«Усі тварини живі та вільні». Львів’ян з дітлахами кличуть на презентацію книги про захист чотирилапих

Львів’ян з дітьми і домашніми улюбленцями запрошують на презентацію книжки «Усі тварини живі та вільні». Серед новинок головної книжкової події року у Львові і ця повість нідерландської письменниці Марікен Йонґман про юних зоозахисників. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Презентація книги відбудеться у п’ятницю, 15 вересня, о 16.00 год. біля тренувально-вигульного майданчика у парку ім. Івана Франка. Поруч працюватиме ресторан для собак. Про це повідомляють організатори.

Усіх, хто любить тварин, запрошують поласувати печивом з чаєм і першими почути уривки з книжки «Усі тварини живі та вільні». Це спільний проект видавництва «Кальварія» і «КЛУБУ 4 ЛАПИ». На читачів чекає весела сучасна пригода про двох юних захисників тварин, із гумором і важливими питаннями та купою вівсяного печива.

Історія розповідає про хлопчика Хайса, який навчається в одному класі із самовпевненою і загадковою Діті, йдеться у передмові. «Хайс у захваті, коли він дізнається, що дівчинка ним цікавиться. Вона розповідає Хайсу, що є учасницею таємного клубу і запрошує його приєднатися, але за однієї умови: він має погодитися, анічогісінько не знаючи про цей клуб. Хайс вирішує ризикнути. Посеред ночі хлопчик крадькома вибирається з дому на своє перше таємне завдання: визволити кролика. Хоча Хайс і не є справжнім активістом руху за права тварин, він починає брати участь у акціях клубу з визволення тварин «Усі тварини живі і вільні». Та його терпець уривається, коли Діті пропонує йому влаштувати чергову акцію у селі. Проте згодом у нього виникає неймовірна ідея – ідея, що включає в себе бабусю Діті та машину його батька. Та все сталося не так, як планувалося».

Зауважимо, контракт авторки Марікен Йонґман на цю книжку включає умову про те, що жодній із тварині не доведеться пережити стрес, якщо твір екранізуватимуть.

У п’ятницю під час презентації книжку читатимуть директор ЛКП «Лев» Оксана Кошак, редактор журналу про собак Ольга Король, команда креативної агенції Дизайн Репаблік Андрій Рапина і Віталія Лазоркіна, та керівник служби зі зв’язків з громадськістю компанії Кормотех Катерина Ковалюк. Модеруватиме презентацію Ксенія Мацкевич з видавництва «Кальварія».

Поруч із шатром працюватиме перший в Україні мандрівний ресторан для собак. Вхід для усіх охочих вільний.