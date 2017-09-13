Україна планує до 30 вересня внести Росію до переліку країн міграційного ризику

Кабінет Міністрів України доручив Міністерству закордонних справ України і Службі безпеки України внести Російську Федерацію до переліку країн міграційного ризику до 30 вересня, пише «Інтерфакс-Україна».

Уряд ухвалив план виконання указу президента про набуття чинності рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 липня 2017 року «Про посилення контролю за в’їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, дотримання ними правил перебування на території України», який має у своєму розпорядженні агентства «Інтерфакс-Україна».

Передбачається, що МЗС і СБУ повинні забезпечити оновлення списку країн міграційного ризику, зокрема внісши до нього Росію, і проінформувати про це Кабмін і апарат РНБО.