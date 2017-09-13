У жителя Львівщини вдома поліцейські знайшли кулемет

На Львівщині чоловік зберігав вдома кулемет. Кулемет часів Другої світової війни невстановленого взірця та без слідів корозії правоохоронці виявили у мешканця Сколе. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У місті Сколе 12 вересня, під час санкціонованого обшуку у приміщенні 60-річного місцевого мешканця, правоохоронці виявили та вилучили кулемет часів Другої світової війни невстановленого взірця, без слідів корозії та сімнадцять патронів. Вилучене скеровано на експертне дослідження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Проводиться досудове розслідування.

Нагадуємо, до 6 жовтня на Львівщині проводиться операція «Зброя та вибухівка», під час якої правоохоронці виявляють та вилучають зброю, набої, боєприпаси та вибухові речовини, що перебувають у нелегальному обігу. Проводяться відпрацювання та спеціальні рейди. Особи, котрі до 6 жовтня добровільно звернуться до працівників поліції та видадуть зброю чи боєприпаси, які вони зберігають без відповідних дозволів, будуть звільнені від кримінальної відповідальності.