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У «Львівській залізниці» похвалилися відремонтованим за 30 мільйонів потягом

Катерина Родак

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У регіональній філії «Львівська залізниця» на дільниці Львів–Трускавець запущено в експлуатацію капітально відремонтований електропоїзд ЕР2т. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі «Львівської залізниці».

31 серпня цього року після капітального ремонту в моторвагонне депо Львів прибув електропоїзд ЕР2т у складі 10 вагонів. Це перша «електричка» за попередні три роки, яка пройшла капітальний ремонт. Ремонтні роботи виконали фахівці ПрАТ «Київський електровозоремонтний завод». Капітальний ремонт електропоїзда виконано з проведенням додаткових робіт для можливості його подальшої експлуатації на маршрутах регіональних поїздів.

Загалом на модернізацію та капітальний ремонт цього електропоїзда було витрачено понад 30 млн грн.

Нині оновлений електропоїзд задіяно в приміському русі на дільниці Львів–Трускавець для перевезення населення регіону та численних пасажирів, що прибувають на Львівщину з туристичною метою та на відпочинок і оздоровлення у м. Трускавець.

Крім того, введення в експлуатацію цього поїзда залізничники розглядають як один зі шляхів виходу зі складного становища, пов’язаного з вимушеним курсуванням електропоїздів у чотиривагонному складі, оскільки це дасть змогу збільшити кількість вагонів у приміському сполученні та сформувати підмінний поїзд для можливості відставляти інші електропоїзди на ремонт без зняття вагонів із графіка.

До кінця 2017 року Львівська залізниця планує капітально відремонтувати в заводських умовах ще один електропоїзд змінного струму ЕР9т-746. Нині цей електропоїзд уже перебуває на Київському електровозоремонтному заводі, триває погодження об’ємів робіт. Планується, що відновлений електропоїзд курсуватиме на дільницях Львів–Тернопіль, Львів–Здолбунів.

Нещодавно Львівський портал писав про жахливу ситуацію із приміськими потягам та намагався дізнатись, чи прийде колись у цю сферу цивілізація.

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