Рятувальники з Канади передадуть жовківським пожежникам сучасну техніку

Завтра, 14 вересня, у пожежній частині міста Жовкви (вул. Львівська, 13) відбудеться передача матеріально-технічної допомоги від канадійських волонтерів.

Так, об 11. 00 год. відбудеться передача матеріально-технічної допомоги жовківським вогнеборцям канадійськими рятувальниками – волонтерами ( Кевін Ройл, Клінт Снідар, Джейк Унрау, Джефф МакЛеллан, Сту Шоу, Cari Sware , Кріс Федір, Кріс Перка- місто Едмонтон ).

У події братиме участь Ротарі Клуб. Рятувальники покажуть свої бойові вміння та алгоритм дій за екстремальних ситуацій.

Також рятувальники вшанують пам’ять загиблих колег, які були ініціаторами цієї співпраці.