На Львівщині підприємство незаконно продало частину санаторію

Одне із підприємств на Яворівщині здійснило ще у 2010 році незаконний продаж іншій фірмі близько 250 кв. м нежитлового приміщення санаторію «Немирів». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Цей факт виявила прокуратура Львівської області та звернулась із позовом до Господарського суду Львівської області з метою розірвання договору купівлі-продажу та витребування майна із незаконного володіння вказаної фірми. Цей позов суд задовольнив повністю.

Крім цього, незаконність відчуження вищевказаного майна доведено прокурором і в судах вищих інстанцій, які також підтвередили підставність вимог прокуратури.

Відтак, у зв’язку із набранням судових рішень законної сили, прокуратурою забезпечено реальне їх виконання у квітні цього року. Між фірмою та Фондом державного майна України підписано акт про передачу вказаної нерухомості у власність держави та у серпні зареєстровано право державної власності.