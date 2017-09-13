Минулої доби у зоні АТО ворог поранив двох українських військових

За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військових отримали поранення. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Минулої доби бойовики порушували режим тиші виключно в Кримському. Там окупанти провели чотири обстріли з легкого озброєння – один зранку та три ввечері.

Донецький напрямок

Вчора бойові дії були локалізовані на ділянці фронту Кам’янка – Авдіївка – позиція «Шахта Бутовка» та в районі Донецького аеропорту. Бойовики провели мінометні обстріли по Кам’янці та Пісках, під час яких по позиціях українських військових було випущено по 15 мін. Ще двічі російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів по Авдіївці.

За інформацією, яку повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко, вчора на Донецькому напрямку сталося 13 обстрілів з боку бойовиків, зокрема 4 – з мінометів.

Маріупольський напрямок

Минулої доби абсолютна більшість епізодів порушення режиму тиші припали на південні приморські рубежі. У Широкиному бойовики провели обстріл з міномету, а у Богданівці та Гнутовому – з гранатометів. У Талаківці, Водяному та Лебединському ворог застосовував виключно стрілецьку зброю.

Вчора на Маріупольському напрямку відбулося 10 обстрілів з боку ворога.