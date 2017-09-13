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Львівські вогнеборці отримали захисне пожежне обладнання від канадських колег

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Сьогодні, 13 вересня, у селищі Солонка, Пустомитівського району представники пожежної служби Канади, волонтерської організації Firefighter Aid for Ukraine  – Amigo Relief Missions, Ltd. під керівництвом професійного пожежного Кевіна Рояла, за підтримки організації Ротарі Інтернешнл та Провінційної Ради Альберти – Конгресу Українців Канади, передали в якості пожертви гуманітарну допомогу українським рятувальникам. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Колеги-вогнеборці з міста Едмонтон, Канада, передали українським рятувальникам захисне пожежне обладнання, робочий одяг, пожежні інструменти і робоче обладнання. Окрім цього, частину гуманітарного вантажу передадуть  до Комунальної 4-тої міської клінічної лікарні.

Як зазначають канадські пожежні: гуманітарна допомога направляється з метою підвищення здатності України в наданні екстреної медичної допомоги фізичним особам, сім’ям та громадам.

Гуманітарна допомога буде розподілена між 5 обласними управліннями ДСНС України та передана у підпорядковані підрозділи, аби покращити їх матеріально-технічну базу, а рятувальники отримають додатковий якісний бойовий одяг.

Фото: lviv.dsns.gov.ua

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