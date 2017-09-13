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Львів’ян запрошують на виставку, присвячену Роману Іваничуку, у Дім Франка

Єва Корнійчук

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Понеділок, 18 вересня, о 16.00 год. у Домі Франка (вул. Івана Франка, 150-152) відкриють виставку, присвячену письменнику Роману Іваничуку.

У музеї Івана Франка зазначають, що Роман Іваничук був унікальною постаттю в українській літературі.

«Упродовж майже півстоліття творчої діяльності письменника вийшло близько шістдесяти книг, читаючи які можна мандрувати часом і простором, відкриваючи для себе невідомі сторінки української історії. Він автор більше ніж 20 історичних романів, багатьох збірок новел та оповідань. Належить до тих письменників, які змінили духовну атмосферу в Україні», – розповідають у музеї.

Сьогодні, вшановуючи пам’ять Великого Письменника й Українця, у Львівському національному літературно-меморіальному музеї Івана Франка урочисто буде створено Фонд Романа Іваничука, який складається із фондової збірки музею та особистого фонду письменника, який люб’язно передала родина письменника.

Також підготовлено виставку, присвячену Романові Іваничуку та відбудеться вечір спогадів про цю особистість.

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