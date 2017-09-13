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Україна поки може не видавати Саакашвілі Грузії

Юлія Шпак

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Україна може не екстрадувати до Грузії екс-губернатора Одещини Міхеіла Саакашвілі, доки грузинський суд його не засудить. Про це заявив заступник міністра юстиції України Денис Чернишов, пише Українська правда.

«Ще нічого в Україні не сталося, крім переходу Саакашвілі через кордон. Ті документи, які прийшли до нас (до Мін’юсту – ред.) і в Генеральну прокуратуру України щодо пана Саакашвілі, свідчать, що в Грузії розглядається кримінальна справа стосовно нього», – сказав він.

«Це ще не черговий етап у проведенні екстрадиції, і в цьому етапі Міністерство юстиції не бере участі. Це якби Саакашвілі вже був засуджений в Грузії за тими статтями, які назвав на своїй прес-конференції мій колега пан Пєтухов (Сергій, заступник міністра юстиції – ред.), тоді б це була часткова прерогатива Мін’юсту», – додав Чернишов.

На запитання про те, чи може Україна не видавати Саакашвілі Грузії, поки там немає рішення суду, заступник мініcтра відповів ствердно.

Фото: 24 Канал

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