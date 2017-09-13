Державний реєстр виборців Львівської ОДА потребує працівників

Львівська обласна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату адміністрації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра, досвід роботи не обов’язковий.

Для участі у конкурсі слід подати наступні документи:

– копія паспорта громадянина України;

– письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, зі змінами), до якої додається резюме у довільній формі;

– письмова заява, в якій повідомляє, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

– копію (копії) документа (документів) про освіту;

– оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

– заповнена особова картка встановленого зразка;

– декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Документи необхідно подати за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 245 до до 18.00 год 26 вересня 2017 року.

Контактна особа: Мандюк Світлана Юріївна, конт. тел: 0322 999 492

Конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату обласної державної адміністрації відбудеться 29 вересня 2017 року о 12 год. 00 хв., м. Львів, вул. Винниченка, 18, Львівська обласна державна адміністрація, каб. 257.