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24 Форум видавців офіційно відкрито: центр Львова заполонило понад 100 тонн книг

Соломія Григор'єва

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Сьогодні у Львові відбулося офіційне відкриття найбільшої книжкової події Центрально-Східної Європи – 24 Форуму видавців. Фокусна тема цьогорічного Форуму – «Точка творення», адже в наш час саме Форум стає імпульсом новим книжкам, новим ідея та новим  взаєморозумінням. Про це на відкритті розповіла президент ГО «Форум видавців» Олександра Коваль, передає кореспондент Львівського порталу.

Заступник Міністра культури України Юрій Рибачук вважає, що Форум є не тільки потужною платформою для взаємодії гравців книжкового ринку, а ще й простором, де кристалізується культурний капітал країни, де творяться нові сенси, формуються візії майбутнього.

«Мені видається надзвичайно точною та тема, яка була обрана для цьогорічного Форуму – точка творення, бо справді на Форумі творяться нові цінності, реформи. На Форумі видавців ми говорили про Інститут книги – він створений, говорили про участь України у міжнародному порівняльному дослідженні PISA – Україна бере в ньому участь. Для Міністерства культури дуже приємно, що ми підтримуємо Форум видавців як фінансово, так і політично. Це будуть 5 яскравих, змістовних днів нашого життя», – сказав Юрій Рибачук.

У цьогорічному Форумі видавців беруть участь 168 видавництв, які видали кілька тисяч назв нових книг спеціально до львівської книжкової ярмарки. Зокрема цього року видавці привезли понад 100 тонн книжок.

У програмі 24 Форуму 890 літературних, мистецьких, освітніх і соціальних заходів.

У найближчі 4 днів у Львові можна буде зустрітись з понад 1000 авторів, інтелектуалів, художників та культурних діячів.

Події Форуму відбудуться на 39 локаціях. Головна локація незмінна – Палац мистецтв.

З детальною програмою Форуму видавців можна ознайомитись тут.

Фото: Львівський портал

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