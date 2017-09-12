Зі Львова до Німеччини передали злочинця, що був в міжнародному розшуку

Громадянина Туреччини, розшукуваного за шахрайство передано компетентним органам Федеративної Республіки Німеччина для притягнення до кримінальної відповідальності. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

Нагадаємо, що 7 травня 2017 року у місті Львові працівниками прикордонної служби затримано громадянина республіки Туреччина.

Як з’ясовано, останній розшукувався компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина за скоєння шахрайства.

За результатами перевірки, проведеної прокуратурою Львівської області, у кінці липня 2017 року Генеральною прокуратурою України прийнято рішення про видачу правоохоронцям Німеччини вказаної особи для притягнення до кримінальної відповідальності.

На даний час зловмисник вибув із Львівської установи виконання покарань №19 для передачі його компетентним органам, якими він розшукувався.