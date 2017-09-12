За тиждень суд Львівщини розгляне справу Саакашвілі про незаконний перетин кордону

У понеділок, 18 вересня, Мостиський районний суд Львівської області розгляне справу щодо незаконного перетину кордону Міхеїлом Саакашвілі. Про це повідомили представники Держприкордонслужби України, які були присутні біля готелі «Леополіс» під час вручення політику протоколу про порушення, передає Львівський портал.

Після того, як адвокати Саакашвілі більш ніж годину вивчали протокол прикордонників, політик його так і не підписав. Натомість Міхеїл Саакашвілі підписав заперечення протоколу про адміністративне правопорушення, адже запевняє, що протокол був складений з порушеннями.

Фото: ZIK