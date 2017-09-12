За недільні сутички на «Шегині» правоохоронці затримали п’ятьох осіб

За фактами подій, які стались 10 вересня на пункті пропуску «Шегині», затримано п’ять осіб. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема – групове порушення громадського порядку. Про це повідомляє департамент комунікації МВС України, передає Львівський портал.

Сьогодні, 12 вересня, у рамках розслідування кримінальних проваджень за фактами подій, що мали місце 10 вересня на пункті пропуску «Шегині» на українсько-польському кордоні, поліцією Львівської області в порядку ст. 208 КПК України затримано п’ятьох активних учасників тих подій.

Правоохоронцями також встановлені особи шести можливих організаторів порушення громадського порядку поблизу державного кордону, а також 32 активних учасники тих подій. Понад 100 осіб допитані як свідки цього інциденту. Кільком народним депутатам у належному порядку направлені повідомлення про виклики для проведення слідчих дій.

Загалом слідчими надано кваліфікацію подій на пункті пропуску «Шегині» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), ч. 4 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 293 (Групове порушення громадського порядку) Кримінального кодексу України.

Крім того, Державною прикордонною службою складено 15 адміністративних протоколів за ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Серед осіб, стосовно яких складено адміністративні матеріали, зокрема, – чотири представника ЗМІ та 10 іноземних громадян.

Нагадаємо, що в результаті подій 10 вересня на прикордонному пункті пропуску «Шегині», що на Львівщині, при охороні публічної безпеки і порядку 13 поліцейських та 9 прикордонників отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Раніше повідомлялося, що 10 вересня Міхеіл Саакашвілі планував в’їхати з Польщі до України. Політик подорожував з українським паспортом, хоча Петро Порошенко позбавив його громадянства.

Тим часом Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента. А мер Андрій Садовий заявив, що чекає його на каву у Львові. Через приїзд Саакашвілі прикордонники закликають оминати у неділю пункт пропуску «Краковець». А після цього, Держприкордонслужба заборонила доступ ЗМІ до пункту пропуску.

Згодом стало відомо, що Саакашвілі їде в Україну поїздом.Коли «Укрзалізниця» заблокувала поїзд, у якому Саакашвілі мав в’їхати в Україну кортеж чиновників прибув автобусом на ПП «Медика», де поляки пропустили їх на українську сторону – ПП «Шегині». Проте делегація із Саакашвілі застрягла на українській стороні, а пункт пропуску буцімто замінували. Після цього Саакашвілі таки прорвався в Україну.

Після цього, Держприкордонслужба закликала Саакашвілі і Ко повернутися на ПП «Шегині», бо порушникам кордону загрожує до 15 років тюрми. Водночас побратими Саакашвілі переконують, що не проривали кордон, а рятувалися від замінування.