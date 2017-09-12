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За недільні сутички на «Шегині» правоохоронці затримали п’ятьох осіб

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За фактами подій, які стались 10 вересня на пункті пропуску «Шегині», затримано п’ять осіб. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема – групове порушення громадського порядку. Про це повідомляє департамент комунікації МВС України, передає Львівський портал.

Сьогодні, 12 вересня, у рамках розслідування кримінальних проваджень за фактами подій, що мали місце 10 вересня на пункті пропуску «Шегині» на українсько-польському кордоні, поліцією Львівської області в порядку ст. 208 КПК України затримано п’ятьох активних учасників тих подій.

Правоохоронцями також встановлені особи шести можливих організаторів порушення громадського порядку поблизу державного кордону, а також 32 активних учасники тих подій. Понад 100 осіб допитані як свідки цього інциденту. Кільком народним депутатам у належному порядку направлені повідомлення про виклики для проведення слідчих дій.

Загалом слідчими надано кваліфікацію подій на пункті пропуску «Шегині» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), ч. 4 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 293 (Групове порушення громадського порядку) Кримінального кодексу України.

Крім того, Державною прикордонною службою складено 15 адміністративних протоколів за ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Серед осіб, стосовно яких складено адміністративні матеріали, зокрема, – чотири представника ЗМІ та 10 іноземних громадян.

Нагадаємо, що в результаті подій 10 вересня на прикордонному пункті пропуску «Шегині», що на Львівщині, при охороні публічної безпеки і порядку 13 поліцейських та 9 прикордонників отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Раніше повідомлялося, що 10 вересня Міхеіл Саакашвілі планував в’їхати з Польщі до України. Політик подорожував з українським паспортом, хоча Петро Порошенко позбавив його громадянства.

Тим часом Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента. А мер Андрій Садовий заявив, що чекає його на каву у Львові. Через приїзд Саакашвілі прикордонники закликають оминати у неділю пункт пропуску «Краковець». А після цього, Держприкордонслужба заборонила доступ ЗМІ до пункту пропуску.

Згодом стало відомо, що Саакашвілі їде в Україну поїздом.Коли «Укрзалізниця» заблокувала поїзд, у якому Саакашвілі мав в’їхати в Україну кортеж чиновників прибув автобусом на ПП «Медика», де поляки пропустили їх на українську сторону – ПП «Шегині». Проте делегація із Саакашвілі застрягла на українській стороні, а пункт пропуску буцімто замінували. Після цього Саакашвілі таки прорвався в Україну.

Після цього, Держприкордонслужба закликала Саакашвілі і Ко повернутися на ПП «Шегині», бо порушникам кордону загрожує до 15 років тюрми. Водночас побратими Саакашвілі переконують, що не проривали кордон, а рятувалися від замінування.

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