Україна приваблює все більше туристів

За січень-червень 2017 року до України в’їхало 6,3 млн туристів, що на 8,7 % більше, ніж в аналогічному періоді 2016 року. Такі дані Держприкордонслужби про це львівському порталу повідомили у прес-службі Мінекономрозвитку.

За даними Адміністрації Держприкордонслужби у І півріччі 2017 року з метою «туризму» в Україну в’їхало 19,2 тис. осіб. Однак ця цифра не відображає реального стану речей, тому що розраховується лише за даними, які надаються громадянами на пунктах перетину кордону.

Всесвітня туристична організація ООН (ЮНВТО) зараховує до числа туристів осіб, які перетнули кордон зі службовою, діловою, приватною, релігійною метою, з метою туризму та навчання, культурний та спортивний обмін, транзит тощо.

Тому туристи, що визначають мету своєї поїздки «з приватною метою», також зараховуються до загальної кількості туристів. У І півріччі 2017 року кількість туристів, що подорожують «з приватною метою», збільшилося на 300 тис. людей у порівнянні з аналогічним періодом 2016.

Підсумовуючи все вищенаведене, можна стверджувати, що за І півріччя 2017 року до України в’їхало 6,3 млн туристів, що на 8,7 % більше, ніж за аналогічний період 2016 року (5,8 млн іноземців). Нагадаємо, що за 2016 рік, за даними Адміністрації Держприкордонслужби, до України в’їхало 13,6 млн іноземців, що на 5,6 % більше, ніж у 2015 році. Кількість туристичних потоків в Україну продовжує зростати.