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У Львові звільнили працівника «Муніципальної дружини», який п’яний ходив містом

Олександр Косик

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В інтернеті поширили відео, де працівник «Муніципальної дружини» у робочій формі ходить вулицями міста у нетверезому стані. Інцидент трапився у п’ятницю, 8 вересня, у той ж день працівника було звільнено з ЛКП «Муніципальна дружина». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«П’яний чоловік йшов вулицею Львова вже після роботи, але повертався додому у робочій формі. Оскільки це було у післяробочий час, то ми його не можемо судити по статті. У керівника відділу отримали заяву на звільнення цього чоловіка, зробили коротке розслідування, щоб вияснити те, чи це наш працівник, чи просто людина, яка десь взяла нашу форму. Розслідування довело, що це таки наш працівник і він йшов після роботи додому. Чоловіка звільнено 8 вересня, у той ж день, коли було зафіксовано його на відео і ми отримали звернення на «Гарячу лінію міста». Ми дякуємо громаді міста за пильність», – зазначив начальник управління безпеки міста Юрій Діль.

Фото: safe-city.com.ua

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