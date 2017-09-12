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У Львові визначать кращих гирьовиків України

Омелян Шевчук

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Львівщина приймає всеукраїнські змагання з гирьового спорту за програмою «Динаміади-2017». Про це Львівському порталу повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Львівської облдержадміністрації Оксана Вацеба.

За словами О. Вацеби, у змаганнях візьмуть участь 22 збірні команди територіальних організацій товариства «Динамо» та 11 збірних команд вищих навчальних закладів системи МВС.

Змагання проводяться з гирями вагою 32 кг за програмою двоборства (поштовх двох гир від грудей двома руками та ривок гирі почергово однією і другою рукою). На виконання кожної вправи двоборства учасникові надається 10 хвилин.

Змагання будуть організовані у таких вагових категоріях: до  63 кг, до 68 кг, до 73 кг, до 78 кг, 85 кг, до 95 кг, понад 95 кг.

Церемонія відкриття змагань відбудеться 14 вересня 2017 року о 13.00 годині в спортзалі Палацу спорту «Динамо» вул. Вітовського, 53.

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