У Львові відкрили Міжнародний турнір зі стрільби з лука

Сьогодні, 12 вересня, на стадіоні навчально-спортивної бази обласної організації ФСТ «Динамо» України стартували 54-ті Міжнародні змагання зі стрільби з лука «Золота осінь 2017». Про це інформує прес-служба Львівської міськради.

Змагання цьогоріч присвячено 60-річчю від дня заснування Львівської обласної федерації стрільби з лука, з якої почалось відродження спортивної стрільби з лука в Україні, та Дня фізичної культури та спорту.

Львів для стрільби з лука є історичним містом, саме тут у 1931 році було створено Міжнародну федерацію стрільби з лука (FITA), тут відбувся і перший Чемпіонат світу.

«Ці змагання мають дуже далеку історію, яка починається ще з 60-х років. Це дійсно знакова подія для львівського спорту. Міська рада надала левову частину фінансової підтримки – це понад 355 тис. грн. для цих змагань. Знаковим є те, що ми будемо проводити фінальну частину біля Оперного театру, і львів’яни та гості міста зможуть подивитися на цей прекрасний вид спорту в центральній частині міста. Це буде вперше біля Оперного театру, і це є надзвичайна популяризація спорту і здорового способу життя», – зазначив начальник управління молоді та спорту ЛМР Антон Нікулін.

Організаторами заходу є Львівська обласна федерація стрільби з лука спільно з управлінням молоді та спорту Львівської міської ради та ЛКП «Спортресурс». На проведення заходу з міського бюджету м. Львова виділено фінансову підтримку в сумі 355 910 гривень.

Турнір «Золота осінь» є одним з найдавніших спортивних змагань, який з 1964 року проводиться саме у Львові, і є одним із найпрестижніших турнірів Європи та України зі стрільби з лука. Учасниками змагань за понад сорок років побували учасники Олімпійських ігор, Чемпіонатів світу та Європи, які щороку показують високі результати та тішать вболівальників новими рекордами.

«Ці змагання присвячуються двом подіям – 60-річному ювілею відновлення стрільби з лука в Україні, у Львові, і цього року виповнилося 60 років львівському спортсмену Сидоруку Віктору. Це перша особа, яка брала участь в Олімпійських іграх, і під його керівництво збірні і радянського Союзу, і збірна України привозили медалі.

Дуже дякую всім симпатикам нашого виду спорту, губернатору, мерії, міському голові особисто, які нам допомагають. Мені приємно, що традиція допомагати федерації не припинилася, і всі, до кого ми звертаємося, завжди нас підтримують. Стрільба з лука крокує величезними кроками, є дуже популярною в багатьох країнах світу. Ці змагання присвячуються тому, щоб ви підіймали вишкіл нашого українського, львівського спорту, і ми дуже раді гостям, які приїжджають і допомагають нам це робити. Бажаю вам успішних рекордів», – зазначив президент Львівської обласної федерації стрільби з лука Олександр Калиніченко.

Для участі у змаганнях «Золота осінь 2017» очікується понад 250 лучників, що представлятимуть команди: Білорусії, Ізраїлю, Польщі, Туреччини та 10 областей України.

Фінальна частина змагань відбудеться в центральній частині міста біля Оперного театру.