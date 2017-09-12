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У Львові презентують книги, надруковані шрифтом Брайля

Катерина Родак

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У суботу, 16 вересня, о 10.00 год., в рамках Форуму видавців, у Львівському історичному музеї на пл. Ринок (трапезна) презентуватимуть книги, надруковані спеціально до Форуму шрифтом Брайля. Про це повідомляють у прес-службі Львівської міськради.

Зокрема, представлять книгу Галини Вдовиченко «36 і 6 котів» за участю авторки, книгу Софії Андрухович «Фелікс Австрія» та інші.

«Ці книжечки поки ніхто не бачив, ми їх виставлятимемо щойно у суботу. До  речі,  «36  і  6 котів» друкували одночасно брайлем і кирилицею, тобто  зрячі  та  незрячі  діти  зможуть її читати разом. Задумали інтерактив,  а також невеличку вікторину з призами від авторки. Крім Галини Вдовиченко, буде ще Мар’яна Савка, головний редактор і співзасновник «Видавництва Старого Лева», – розповіла керівник ресурсного центру НУ «Львівська політехніка» Оксана Потимко.

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