У Львові презентують книги, надруковані шрифтом Брайля

У суботу, 16 вересня, о 10.00 год., в рамках Форуму видавців, у Львівському історичному музеї на пл. Ринок (трапезна) презентуватимуть книги, надруковані спеціально до Форуму шрифтом Брайля. Про це повідомляють у прес-службі Львівської міськради.

Зокрема, представлять книгу Галини Вдовиченко «36 і 6 котів» за участю авторки, книгу Софії Андрухович «Фелікс Австрія» та інші.

«Ці книжечки поки ніхто не бачив, ми їх виставлятимемо щойно у суботу. До речі, «36 і 6 котів» друкували одночасно брайлем і кирилицею, тобто зрячі та незрячі діти зможуть її читати разом. Задумали інтерактив, а також невеличку вікторину з призами від авторки. Крім Галини Вдовиченко, буде ще Мар’яна Савка, головний редактор і співзасновник «Видавництва Старого Лева», – розповіла керівник ресурсного центру НУ «Львівська політехніка» Оксана Потимко.