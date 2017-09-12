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У Львові померла ветеран ОУН-УПА Дарія Полюга

Катерина Родак

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Стало відомо, що померла ветеран ОУН-УПА Дарія Полюга. Громада міста Львова висловлює співчуття рідним та близьким.

Сьогодні о 20.00 год. відбудеться парастас у каплиці на вул. Пекарській.  Чин похорону відбудеться завтра о 16.00 год у каплиці Івана Хрестителя на вул. Пекарській, 52. Після чого похоронна процесія виїде на Личаківське кладовище, де орієнтовно о 17.00 год на полі №52 відбудеться поховання.

Довідка:

Народилася 4 березня 1926 р. у м. Яворів Львівського воєводства (тепер Яворівський район Львівської області). Закінчила шість класів “Рідної школи”. У 1938–1939 р. навчалась в Яворівській гімназії при монастирі сестер Василіянок, потім в учительській семінаріі. В 1942 р. вступила до Юнацтва ОУН. 1944 р. пройшла вишкіл медсестер, який проводив д-р Юрій Липа. У 1945 р. за рекомендацією крайового проводу ОУН вступила до Львівського медінституту. Працювала в Українському Червоному Хресті (УЧХ), допомагала сотні “Переяслав”. 4 жовтня 1948 р. на четвертому курсі медінституту була заарештована. Перебувала у львівській тюрмі “на Лонцького” (7-8 жовтня). Відповідно до рішення комісії Особливої наради при МДБ СРСР засуджена за ст. 54 КК УРСР до 10 років позбавлення волі. Покарання відбувала у таборах Інти (Комі АРСР). Звільнена в 1956 році. Не отримала дозволу повернутися  на Західну Україну. З 1961 р. жила в м. Цюрупинськ Херсонської області. З 2001 р. і дотепер мешкає у м. Львові.

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