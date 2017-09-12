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У Львівській облраді прокоментували ситуацію із свавіллям у центрі для особливих дітей

Катерина Родак

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Стан дитячого навчально-реабілітаційного центру на Личаківській у Львові – плачевний. Так вважає заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк, інформує прес-служба ЛОР.

«Ще наприкінці липня розпорядженням голови Львівської обласної ради створено робочу групу, яка перевіряє фінансово-господарську діяльність комунальних установ Львівщини. Їх більше 140. Належать вони обласній раді, делеговані повноваження належать обласній адміністрації.

Наразі ця робоча група, яку я маю честь очолювати, перевірила більше 30 закладів. Цілком згоден, що у Навчально-реабілітаційному центрі, що на вул. Личаківській, стан плачевний. І я дуже вдячний, що обласна адміністрація та громадськість підключилися до процесу наведення ладу з комунальними закладами», – зазначив він.

«Хочу наголосити за час перевірки ми бачили ще гіршу картину. І не в одному закладі. Ми шоковані. Є дуже багато зауважень! Ми бачимо, що в багатьох закладах «роздуті» штати, по деяких об’єктах до кінця невідоме функціональне призначення, а по деяких закладах суттєво слід збільшити фінансування.

Наша робоча група працюватиме до кінця листопада. Далі облрада прийме відповідні рішення і дасть відповідні доручення ЛОДА по оптимізації витрат і загалом – по покращенню ситуації», – наголосив заступник голови ЛОР.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що працівники дитячого навчально-реабілітацйного центру крадуть у дітей їжу та поселяють там туристів.

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