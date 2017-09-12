У Дрогобичі молодик силою відібрав у чоловіка автомобіль

На Львівщині правоохоронці викрили зловмисника, причетного до автовикрадення. Мешканець Дрогобича, причений до викралення автомобіля у чоловіка з Мостиського району, затриманий, автомобіль правоохоронці вилучили. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Дрогобицький відділ поліції 11 вересня із заявою про автовикрадення звернувся 26-річний мешканець одного з сіл Мостиського району. Чоловік повідомив, що вночі, близько другої години, у місті Дрогобич невідомий зловмисник, спричинивши йому тілесні ушкодження, заволодів його автомобілем «Рено Лагуна».

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 21-річний мешканець Дрогобича. Викрадений автомобіль поліцейські вилучили, зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України. Невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Проводиться досудове розслідування.