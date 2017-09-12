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Поляку, що дав «на лапу» українським прикордонникам, світить чотири роки тюрми

Катерина Родак

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На Львівщині судитимуть поляка, що дав українським прикордонникам чималий хабар. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Так, до Мостиського районного суду Львівської області скеровано обвинувальний акт відносно громадянина Польщі, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Так, вказана особа надала неправомірну вигоду в розмірі 100 доларів США посадовим особам міжнародного автомобільного пункту пропуску «Шегині» Державної прикордонної служби України.

Вказану суму чоловік надав за ухилення від адміністративної відповідальності за перевищення встановленого порядку вивезення транспортних засобів.

Довідково: за вчинення вказаного кримінального правопорушення чоловіку загрожує до 4 років позбавлення волі.

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