ОСТАННІ НОВИНИ

Пасажирам «Інтерсіті» виплатили 50 тисяч компенсацій за затримку потяга через Саакашвілі

Катерина Родак

|

“Укрзалізниця” вже виплатила 50 тисяч гривень компенсації пасажирам потяга “Перемишль-Київ”. Про це заявив виконувач обов’язків голови правління Укрзалізниці Євген Кравцов, передає “5 канал”.

Як уточнили в компанії, гроші виплатили пасажирам, які самі звернулися з відповідними заявами.

“Ми отримали запити та повністю компенсували все, що було запрошено в “Укрзалізниці” – на суму близько 50 тисяч гривень. Це ще не така велика сума. Ми ведемо діалог зараз із нашими польськими колегами, бо для них це також є форс-мажором. Але зі свого боку, як перевізник, ми зробимо все, щоб ця ситуація ніяким чином не вплинула на наші дружні стосунки з польською залізницею”, – запевнив в.о. голови правління ПАТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов.

Як відомо, у неділю  «Укрзалізниця» заблокувала поїзд, у якому Саакашвілі мав в’їхати в Україну.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Транспортна безвихідь, сміттєві кредити і страшні сни депутатів: що чекати від найближчої сесії Львівської міської ради?
Катерина РОДАК
Транспортна безвихідь, сміттєві кредити і страшні сни депутатів: що чекати від найближчої сесії Львівської міської ради?

Уже цього четверга, 14 вересня, у Львівській міській раді розпочнеться 10-та, ювілейна сесія 7-го скликання. Після двомі...

На Львівщині діти з різних куточків України змагались у веслуванні та футболі
Олесь ТЯГАЙ
На Львівщині діти з різних куточків України змагались у веслуванні та футболі

Вже три роки поспіль з ініціативи місцевої влади та за сприяння енергетичної компанії ДТЕК у селищі Добротвір Львівської...

Автомобіль – розкіш, або чому українцям не доступні «залізні коні»?
Омелян ШЕВЧУК
Автомобіль – розкіш, або чому українцям не доступні «залізні коні»?

Допоки європейцям доступні бюджетні авто на вторинному ринку, українцям таке може наразі лише снитися. Вартість ввезеног...

В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00

У Садового вважають, що жителі Рудно у вихідні дні (субота та неділя) мають право на громадський транспорт лише до 20.00...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів