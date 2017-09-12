Пасажирам «Інтерсіті» виплатили 50 тисяч компенсацій за затримку потяга через Саакашвілі

“Укрзалізниця” вже виплатила 50 тисяч гривень компенсації пасажирам потяга “Перемишль-Київ”. Про це заявив виконувач обов’язків голови правління Укрзалізниці Євген Кравцов, передає “5 канал”.

Як уточнили в компанії, гроші виплатили пасажирам, які самі звернулися з відповідними заявами.

“Ми отримали запити та повністю компенсували все, що було запрошено в “Укрзалізниці” – на суму близько 50 тисяч гривень. Це ще не така велика сума. Ми ведемо діалог зараз із нашими польськими колегами, бо для них це також є форс-мажором. Але зі свого боку, як перевізник, ми зробимо все, щоб ця ситуація ніяким чином не вплинула на наші дружні стосунки з польською залізницею”, – запевнив в.о. голови правління ПАТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов.

Як відомо, у неділю «Укрзалізниця» заблокувала поїзд, у якому Саакашвілі мав в’їхати в Україну.