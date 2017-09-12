На Львівщині затримали трьох нелегалів

Прикордонники затримали на Львівщині двох нелегалів із Марокко та одного з Іраку. Трьох незаконних мігрантів затримали учора прикордонники Мостиського загону. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України.

Про появу двох невідомих осіб на околиці села Коханівка, які рухаються в бік кордону, повідомили місцеві жителі. Прикордонний патруль від відділу «Краківець» за 1,5 км від лінії кордону затримав двох чоловіків, громадян Марокко.

На осіб складено адмінпротоколи, справи скеровано до суду. Наразі затримані утримуються в пункті тимчасово тримання загону.

Ще одну особу, громадянина Іраку, прикордонники цього ж загону затримали учора ввечері на околиці смт Краковець. Прикордонний наряд зупинив його за 500 метрів від українсько-польського кордону. На особу також складено адмінматеріали, справу передано до суду.

Варто зауважити, що дії даних осіб підпадають під ознаки правопорушень, передбачених статтями КупАП ст. 204-1 «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Додамо, що перетинання або спроба перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України без відповідних документів або за документами, що містять недостовірні відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади, – тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб.